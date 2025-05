Meisje zwaargewond nadat ze van bus stapt en wordt aangereden

Een minderjarig meisje is maandagnamiddag zwaargewond geraakt op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal. Ze stapte van een Lijnbus en stak vervolgens de steenweg over waarbij ze werd aangereden door een voorbijrijdende wagen. Het parket stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse. Drie van de vier rijstroken zijn afgesloten.