Vier gewonden bij frontale botsing: "Gevolg van inhaalbeweging in gevaarlijke bocht"

Het ongeval deed zich voor iets voor 23 uur gisteravond. “We hoorden een enorme knal”, getuigt een buurtbewoner. “We liepen meteen naar de steenweg en zagen een persoon die amper bij bewustzijn was in zijn voertuig zitten. We moesten de man ook tot rust brengen. De geknelde werd bevrijd door de brandweer. Er lagen ook heel wat brokstukken verspreid over het wegdek. Twee kinderen uit één van de voertuigen waren gelukkig ongedeerd en liepen met de moeder naar de kant van de steenweg, die door de politie meteen is afgesloten.”

Volgens getuigen was een kleine wagen de middellijn overschreden in de gevaarlijke bocht. Een derde auto werd geraakt door rondvliegende brokstukken, maar daarin raakte niemand gewond. “In totaal zijn er vier mensen gewond geraakt”, bevestigt de politiezone AMOW. “Eén persoon is zwaargewond, drie anderen zijn lichtgewond. Alle slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere passagier werd niet gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een inhaalbeweging in een gevaarlijke bocht, waarbij twee auto’s die uit tegengestelde richting kwamen, op mekaar botsten.”

De Brusselsesteenweg werd urenlang voor alle verkeer afgesloten. Op de plek gebeurden al meermaals zware ongevallen, vaak door overdreven snelheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer is de beheerder van de steenweg. Buurtbewoners getuigen dat het rode verkeerslicht voor zwakke weggebruikers ter plaatse meermaals wordt genegeerd en dat er veel roodrijders zijn.