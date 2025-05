Maand lang verkeershinder op drukke steenweg in Asse: “Werken in aanloop naar aanleg fietstunnel”

Nu de nutswerken ter hoogte van de Asphaltcosite klaar zijn, wordt er de komende maand gewerkt aan de nutsleidingen langs de Brusselsesteenweg, ter hoogte van Stevensveld. “Dit zijn voorbereidende werken voor de komst van een tweede fiets- en voetgangerstunnel, onder de Brusselsesteenweg ter hoogte van het Petrus Ascanusplein”, klinkt het bij de gemeente Asse. “Voor de werken neemt de aannemer de rijstrook richting het centrum van Asse. Er geldt daarom eenrichtingsverkeer vanuit het centrum, richting Zellik en Brussel.”

Ook het kruispunt met de Petrus Ascanusstraat gaat dicht voor het verkeer en in de omliggende straten wordt de verkeerssituatie gewijzigd. Verkeer richting het centrum van Asse wordt omgeleid via Keesdal, Lindendries en Vaal. In de laatste week van juni moeten de nutswerken klaar zijn. “De aannemer voorziet een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers. Het doorgaand vrachtverkeer wordt zo veel mogelijk geweerd uit het centrum”, aldus nog de gemeente Asse.