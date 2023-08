Dan toch asielcentrum in oud woonzorgcentrum Strombeek-Bever

Er komt dan toch een asielcentrum in een oud woonzorgcentrum in Strombeek-Bever in Grimbergen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Tegen de plannen rees veel protest, maar de federale overheid zou doorzetten en al bezig zijn met het aanwerven van personeel. Dit najaar zouden de eerste asielzoekers het gebouw intrekken. “We staan machteloos,” zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) in de krant.

De plannen om het voormalige woonzorgcentrum Ascot te gebruiken als asielcentrum kwamen eind april aan het licht. Meteen rees er protest van buurtbewoners, en ook burgemeester Laeremans zag de komst van asielzoekers niet zitten. Hij verwees naar de constructie van het gebouw. “Staatssecretaris De Moor wil er in 40 kamers 100 asielzoekers met zorgnoden onderbrengen, maar die locatie is ongeschikt,” zei hij toen aan onze redactie. “Bovendien maakt het gebouw van Ascot deel uit van een mede-eigendom van verschillende gebouwen met een grote parktuin die door alle bewoners gebruikt kan worden.”

Laeremans zei in april sterk in zijn schoenen te staan, maar geeft nu aan dat de gemeente toch machteloos staat tegenover de beslissing van de federale overheid. “De wetgeving staat toe dat het centrum er komt zonder vergunning, omdat het om noodopvang gaat,” zegt hij in Het Laatste Nieuws. De mede-eigenaars van het geheel aan gebouwen kunnen wel nog verzet aantekenen, maar normaal nemen de eerste asielzoekers in oktober hun intrek in Ascot.