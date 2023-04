De Moor wil asielcentrum in Grimbergen, gemeente reageert: 'Totaal onhaalbaar'

Een paar weken geleden werd het plan om een tijdelijk asielcentrum te openen in Kampenhout nog afgevoerd. Volgens Theo Francken bekijkt De Moor nu of het mogelijk is om asielzoekers onder te brengen in het oud rusthuis Ascot in Strombeek-Bever, deelgemeente van Grimbergen. Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) reageert afwijzend op de plannen. Volgens hem is de komst van een asielcentrum op die plek onmogelijk. "Staatssecretaris De Moor wil er in 40 kamers 100 asielzoekers met zorgnoden onderbrengen. Maar de locatie is volgens ons totaal ongeschikt", aldus Bart Laeremans. "Het gebouw van Ascot deel uit van een mede-eigendom van verschillende gebouwen. Het gaat om 200 appartementen en een kantoorgebouw. In de basisakte van die mede-eigendom staat dat de grote parktuin door alle bewoners van die mede-eigendom kan worden gebruikt. Dan zouden de bewoners daar dus plots ook asielzoekers in hun privé-parktuin zien opduiken. We bevragen ons juridisch, maar het is volgens mij duidelijk dat de mede-eigendom niet toelaat dat er een asielcentrum in wordt ondergebracht."