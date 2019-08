In Cocktail serveren we in De Buitenring elke donderdag leuke ideeën voor een uitstap búiten onze regio. Gisteren is Theater aan Zee begonnen in Oostende met een massaperformance op het strand. Nog 10 dagen lang kan je genieten van 600 voorstellingen op 60 locaties.

Het thema van Theater aan Zee is betrokkenheid. Doorlopend is er ook The Village, een tentoonstelling langs een parcours van 2,5 kilometer rond de Visserijdok. Het is de grootste creatie die ooit is gemaakt voor Theater aan Zee.

"Het is zowel beeldende kunst als storytelling door de smartphone-applicatie. Daar vertellen we echt verhalen. We laten Oostendenaren aan het woord over hun eigen verhalen. Het is theater op heel veel verschillende niveaus", zegt Isil Vos, projectleider van The Village.