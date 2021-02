De perfecte pannenkoek voor Lichtmis

Vandaag zal in heel wat huiskamers de geur van pannenkoeken hangen. Op 2 februari, met Lichtmis, is het namelijk de traditie om pannenkoeken te bakken. RINGtv trekt voor die gelegenheid naar de hotelschool COOVI in Anderlecht waar patissier Luc Jenet ons het geheim van de perfecte pannenkoek uitlegt.

Pannenkoeken en Lichtmis, het is een niet te kloppen combinatie. Er zijn twee verklaringen waarom er op 2 februari pannenkoeken gegeten worden. Vroeger was het één van de twee dagen waar de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen. Dat werd 's avonds gevierd met haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. Anderzijds zou de vorm en kleur van pannenkoeken verwijzen naar de zon en het licht. Wie met Lichtmis pannenkoeken eet, zou volgens de traditie een voorspoedig jaar hebben.

In tijden van corona is een beetje voorspoed meer dan welkom. Daarom gingen we naar de hotelschool in Anderlecht om het geheim van de perfecte pannenkoeken te achterhalen. Hoe je de perfecte pannenkoek bereidt, zie je in bovenstaande reportage. Hierbij vind je alvast het lijstje met ingrediënten:

- 1 liter (volle) melk

- 450 gram zelfrijzende bloem

- 4 eieren

- 25 gram suiker

- 100 gram gesmolten boter

- 10 gram zout

- 2 druppels vanille of 1 zakje vanillesuiker