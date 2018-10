De Werkvennootschap onderzoekt alternatieven voor verbreding Ring

De Werkvennootschap onderzoekt een alternatieven voor de verbreding van de Ring rond Brussel. Dat schrijft BRUZZ. Het doet dat nadat het informatie ingewonnen heeft bij onder meer burgers, gemeenten en belangengroepen. “Uit de rondvraag is gebleken dat ze alternatieven willen. Die gaan we nu onderzoeken,” zegt woordvoerder Marijn Struyf.

In de oorspronkelijke voorstel van het Agentschap Wegen en Verkeer staat dat bij de herinrichting van de Ring rond Brussel drie rijstroken op voorbehouden worden voor doorgaand verkeer en twee rijstroken voor lokaal verkeer.

De Werkvennootschap, dat de werken coördineert, onderzoekt nu of het mogelijk is om twee rijstroken voor doorgaans verkeer te behouden, in combinatie met één rijstrook voor het openbaar verkeer en carpooling. Ook bekijkt het hoe het zo weinig mogelijk ruimte kan innemen en zoveel mogelijk binnen de huidige asfaltverharding kan werken

Tegen volgende zomer moet De Werkvennootschap de scenario’s uitgewerkt hebben en onder meer aan een milieueffectenrapport onderworpen zijn. Daarna beslist de Vlaamse regering welk scenario er wordt gekozen en volgt er opnieuw een openbaar onderzoek.

Dat de hele procedures maanden in beslag nemen, vindt De Werkvennootschap niet erg. “Als we beginnen werken zonder inspraakprocedures, riskeren we procedures bij de Raad van State. Dan zou het dossier pas vertragen,” besluit Marijn Struyf.