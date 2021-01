Dieven aan de haal met trappen van fietsers- en voetgangersbrug over Woluwelaan

Woordvoerster Cathérine Bodet van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) bevestigt dat de diefstal bij de politie is aangegeven. “Het betreft de voetgangers- en fietsersbrug aan de Schoewever over de Woluwelaan. Langs beide zijden zijn een tiental treden los gevezen en ontvreemd. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer dit gebeurd is. We hebben de trap tijdelijk afgespannen met politielint tot hij hersteld is.” Voetgangers die de trap normaal gebruiken voor de oversteek van de Woluwelaan moeten nu in bepaalde gevallen een omweg maken van een paar honderd meter. Daar kunnen ze via de aanloop die normaal voor de fietsers is voorzien naar boven en aan de andere kant ook naar beneden.