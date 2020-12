Vier Dilbeekse vriendinnen wil wat licht brengen in deze donkere dagen. Daarom richten ze aan het gemeentehuis een heuse kerststraat in. Gezellig en uiteraard ook coronaproof.

Dilbeekse vriendinnen richten kerststraat in

De kerstraat is een drive-by. “De voorwaarde is dat je niet uit de auto komt zodat alles coronaproof kan verlopen”, zegt initiatiefneemster Sofie Deleu. “Mensen die te voet komen moeten we een beetje teleurstellen. Ze kunnen vanop afstand wel mee genieten maar komen niet dichtbij de kerstman.”

De kerststraat aan het gemeentehuis van Dilbeek valt bij de bezoekers duidelijk in de smaak. “Ze worden ondergedompel in een kerstsfeer. Als je door de kerststraat rijdt zie je overal lichtjes, beeldjes en levendige figuren. Tot slot kunnen ze uiteindelijk met de kerstman op de foto.”

Een uitgebreid verslag zie je vanavond in ons nieuws.