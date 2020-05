Donderdag op RINGtv: heruitzending Missie Maria

We blikken ook graag al even vooruit naar morgen. Op Hemelvaartsdag zenden we vanaf 12 uur 's middags Missie Maria nog eens uit. Dat is het reisverslag van 60 Affligemnaren die één jaar geleden naar Lourdes trokken met een bijzondere missie: twee waardige vervangers zoeken voor de Mariabeelden in hun Lourdesgrot in Teralfene. Die waren namelijk in slechte staat.