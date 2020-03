Drankencentrale en cafés: "Gigantische omzetverliezen"

Eén van de sectoren die de draconische maatregelen tegen het coronavirus waarschijnlijk het meest zal voelen, is de horeca. Restaurants en cafés moeten vanaf 12 uur vannacht hun deuren tot 3 april sluiten. En dat betekent gewoon geen inkomsten. Wij gingen langs bij een drankenhandelaar in Sint-Pieters-Leeuw, en een café in Dworp.

Olivier Huygens Van Drankencentrale Schoentjes in Sint-Pieters-Leeuw krijgt het ene telefoontje na het andere. Allemaal van horecazaken die vanaf 12 uur vannacht de deuren moeten sluiten en dus geen drank meer nodig hebben. "Om 5 uur vanochtend hadden we al een paar annulaties van bestellingen. Nadien een klant in zak en as die zich afvroeg wat hij moest doen", zegt Olivier Huygens.

Voor gewone klanten blijft Schoentjes voor alle duidelijkheid wel gewoon open, maar die aankopen maken niet veel goed voor de drankenhandelaar. "Het zijn gigantische omzetverliezen. Het zal de eerste keer zijn in mijn carrière dat ik beroep zal moeten doen op werkloosheidsuitkering en dergelijke", aldus Huygens.

Ook de cafés zitten dus met de handen in het haar. In café De Zwaan in Dworp wisten ze gisteren niet hoe ze moesten reageren. "Ik heb al af en toe een traan gelaten en verschillende zaken moeten afbellen. Op het moment dat je telefoontjes doet, besef je dat je inkomsten gaat mislopen. De huishuur en elektriciteit loopt verder. Je heb je vaste kosten nog", aldus uitbaatster Vanessa Mees.

Zaken die volledig moeten sluiten krijgen van de overheid een vergoeding van 4.000 euro, dat kondigde Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vanmorgen aan.