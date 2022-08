Drie podia tijdens Gordel in Provinciedomein Huizingen

Drie wandeltochten en vier fietstochten vertrekken in het Provinciedomein van Huizingen. Ze vertrekken er niet alleen, de tochten gaan ook door het domein. “Het is de eerste keer dat dat gebeurt. We vinden het belangrijk dat de mensen niet alleen toekomen op het domein en onmiddellijk vertrekken voor een wandel- of fietstocht, maar ook ons domein ontdekken. Dat is iets dat we willen promoten vanuit de provincie Vlaams-Brabant,” zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

Omwille van hetzelfde doel komen er maar liefst drie podia in het Provinciedomein van Huizingen. Die zullen verspreid zijn over het domein zodat mensen die komen genieten van de optredens verschillende plekjes leren kennen en niet op één plaats blijven. Het populaire Like Me wordt één van de publiekstrekkers.

Je komt alles te weten over het programma in het Provinciedomein in de derde aflevering van de reeks over De Gordel.