Duikers redden festivalganger uit slotgracht

Zaterdagavond is een festivalganger van het Voodoo Village Festival in het water van de slotgracht aan het kasteel in Humbeek aan de Warandestraat terecht gekomen. De man kwam in het slib vast te zitten. Er volgde een bijzondere reddingsoperatie.

Het was rond 20 uur dat de festivalganger werd opgemerkt door omstaanders. "De man sukkelde in de vijver en was blijkbaar in het midden vastgeraakt in het slib. Hij kon niet meer op eigen kracht uit het water komen", vertelt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) van Grimbergen. "Het water was niet heel diep, maar de man zat compleet vast.”

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse vanuit Vilvoorde. Een duikteam kon met touwen en beschermpakken de man bevrijden. Het slachtoffer bleef de hele tijd bij bewustzijn. “Mocht dit´s nachts gebeuren, dan was hij allicht niet opgemerkt en konden de gevolgen veel erger zijn, “aldus Laeremans. De man was onderkoeld en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij na recuperatie en eerste zorgen kon worden ontslagen. Mogelijk was hij boven z´n theewater toen hij in de slotgracht sukkelde. Hij verzette zich ook niet tijdens de complexe reddingsactie.

Burgemeester Laeremans looft het adequate optreden van de hulpdiensten. "Brandweer en politie reageerden zeer alert", zegt de burgemeester. "Er is zeer gericht opgetreden in moeilijke omstandigheden, want zo’n slotgracht met slib is moeilijk doorwaadbaar."



Het weekend van het Voodoo Village festival verliep volgens Laeremans vrij rustig. "Ik heb zelf geen klachten ontvangen", zegt Laeremans. "Zaterdag waren er 12.500 bezoekers en sloot het festival om 1 uur. Zondag worden er 7.000 mensen verwacht. Het sluitingsuur is middernacht."