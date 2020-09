Duizenden Vlaamse vlaggen vanop Ring naar Heizel

Aan de Heizel in Brussel organiseert Vlaams Belang een protestactie tegen de nieuwe federale regering die in de maak is. Onder de noemer ‘niet mijn regering’ komen autokaravanen van over het hele land naar parking C op de Heizel. Volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gaat het om 15.000 actievoerders die samen met 5.000 wagens kwamen. De politie heeft het over 4.500 wagens. Het is daardoor aanschuiven op de Ring rond Brussel.