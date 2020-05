Eén op de drie gemeenten al een week zonder nieuwe besmetting

Eén op de drie gemeenten in Halle-Vilvoorde telde geen besmetting de voorbije week. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. Het gaat in totaal om 13 gemeenten. In acht gemeenten gaat het om één besmetting de voorbije week, in nog eens zeven om twee besmettingen.

In de gemeenten Asse, Bever, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Linkebeek, Machelen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel en Ternat werd de voorbije week geen enkele besmetting vastgesteld. Sciensano heeft op basis van de cijfers geen weet van een lokale golf aan besmettingen in onze regio.

In Dilbeek bijvoorbeeld werd de voorbije week dagelijks gemiddeld twee besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal in de regio. Niet meteen verontrustend, want er wordt meer en gerichter getest waarbij het de bedoeling is dat lokale uitbraken sneller in kaart gebracht worden. Daardoor kunnen in gemeenten plots veel besmettingen opduiken.

In totaal werden er sinds de uitbraak van het coronavirus in totaal 2.700 besmettingen in onze regio vastgesteld. In realiteit ligt dat aantal hoger want niet iedereen wordt getest. De voorbije twee week werden minder dan 100 nieuwe besmettingen vastgesteld. Tijdens de piek begin april waren er dat meer dan 450 per week.

Ook de ziekenhuizen in onze regio volgen de nationale trend. Momenteel liggen er 21 COVID-19-patiënten in het UZ in Brussel. Vorige week daalde dat tot 16, maar de voorbije dagen werden opnieuw enkele patiënten opgenomen. Toch is de daling duidelijk, want begin deze maand lagen er nog zo’n 90 COVID-19-patiënten in het Brusselse ziekenhuis.