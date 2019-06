Eerste stap gezet voor 38 nieuwe sociale woningen

Er is een akkoord voor de ontwikkeling van een nieuwe sociale woonwijk in Peizegem tussen de Groenstraat en Leireken in Peizegem, bij Merchtem. Het gaat om 24 eengezinswoningen en 2 meergezinswoningen met elk zo'n 7 woonentiteiten. De gemeente legt wel voorwaarden op.

De nieuwe wijk komt in een gebied dat in handen is van de sociale huisvestingsmaatschappij VlabInvest, “Maar de eerste steenlegging in de Groenstraat is zeker nog niet voor morgen of voor volgend jaar. Voor de ontwikkeling moest een akkoord tussen de overheid en de eigenaar gesloten worden. Dat is er nu, maar het akkoord is geen afgewerkt plan, laat staan een goedgekeurde bouwaanvraag”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier.

De gemeente legt ook voorwaarden op voor mocht het gebied aangesneden worden. “De onverharde weg tussen de Groenstraat en Leireken mag niet toegankelijk worden voor wagens. Het perceel waar nu een restaurant is, zal moeten aangekocht worden, indien nodig gesaneerd worden en mee in het project geïntegreerd worden. Het woonproject moet tot slot aansluiten op het bos en er moet een hectare groen met speelmogelijkheden bijgemaakt worden”, aldus Casier.

Met het woonproject kan Merchtem haar achterstand op het vlak van sociale woningen goedmaken. “We moeten van de Vlaamse overheid tegen 2025 nog 106 sociale woningen voorzien. Als je weet dat er vorig jaar slechts één sociale woning aan een Merchtemnaar is kunnen toegewezen worden en er 903 kandidaten -waarvan 187 Merchtemnaren- op de wachtlijst staan, dan weet je dan de vraag enorm is", besluit Casier.