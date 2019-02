Einde voor Brusselse autosnelwegen

Dagelijks rijden 75.000 via de E40 of de A12 Brussel binnen. Zij zullen dat binnenkort op een iets andere manier doen. Brussel vindt ze 'littekens' in een hoofdstad en vormt beide autosnelwegen om tot boulevards. Vanaf volgende week daalt stelselmatig de capaciteit. De E40 gaat op termijn van zes naar vier rijstroken, de A12 van drie naar twee rijstroken.

Nadien wordt de snelheid verlaagd van 120 naar 50 kilometer per uur. In compensatie komen er wel grote overstapparkingen. De omvorming naar boulevards moet meer mensen op het Brussels openbaar vervoer krijgen. Daarnaast hoopt Brussel met de stadsboulevards de files buiten de Brusselse stadsgrenzen te houden, wat de levens- en luchtkwaliteit ten goede moet komen.

Het deel van de ring rond Brussel dat over het grondgebied van Brussel loopt in Jette, Sint-Agatha-Berchem en Anderlecht wordt voor alle duidelijkheid niet omgevormd tot stadsboulevard.

'Dit komt niet goed!'

Bart Dewandeleer, eerste schepen in Zaventem, is niet te spreken over de plannen van het Brusselse Gewest. "Ongelooflijk dat dit plan zomaar wordt doorgevoerd. Het is totaal niet afgestemd op de geplande werken aan de Ring rond Brussel. Op de grens Zaventem en Evere gaat de E40 van 6 naar 4 rijstroken zonder dat er een flankerend beleid voor de Oostrand is. Dit komt niet goed!" zegt Dewandeleer via sociale media.