Expo brengt geschiedenis boerentram Kampenhout tot leven

In Kampenhout loopt in De Krop de tentoonstelling 'Tramlijn Brussel-Haacht.' De expo focust op de tramlijn die vroeger passeerde in Kampenhout en had ook een belangrijke sociale en economische waarde. Destijds was de tram hét vervoersmiddel voor de mensen uit de buurt.

De eerste tram reed in 1890 door Kampenhout. Dat was een stoomtram die erg belangrijk was voor de regio. Zo vervoerden melkboeren uit de regio hun melk naar Brussel. Later kwam er een elektrisch aangedreven tram. “De tram was het ideale vervoersmiddel om naar Brussel, Haacht, Vilvoorde of bijvoorbeeld Kampenhout te gaan,” weet Hugo Schoevaerts van de Heemkring Kampenhout.



Later werd de tram vervangen door een bus, maar de geschiedenis blijft boeien. De tentoonstelling loopt nog tot 14 januari, tijdens de openingsuren van De Krop.