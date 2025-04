Onthaalmoeder uit Kampenhout krijgt drie jaar cel met uitstel voor mishandeling baby

De feiten dateren van zo’n vijf jaar geleden. De baby verbleef nog maar enkele dagen in het kinderdagverblijf, toen ze zag dat hij ziek was en amper reageerde. In het ziekenhuis werd een dubbele hersenbloeding vastgesteld. Volgens de wetsdokter kon dat enkel omdat de baby hevig door elkaar werd geschud. Door het hevig door elkaar schudden kreeg de baby epilepsie en heeft hij nu als kleuter ook een leerachterstand. Tegen de onthaalmoeder liepen in het verleden meerdere klachten voor incidenten met kinderen. Ze is nu dus veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel en het betalen van een voorlopige schadevergoeding.

"Er is enerzijds opluchting dat er na vijf jaar eindelijk een beslissing is genomen”, zegt Céline, de moeder van baby Arnaud. “Hij gaat de gevolgen een leven lang meedragen. Anderzijds is er opluchting voor ons omdat dat hij erkend wordt als slachtoffer. Hopelijk brengt dat zalving voor de andere slachtoffers. We hebben vijf jaar geleden een perfect kindje op de wereld gebracht, dat is ons ontnomen geweest. We proberen echt in het nu te leven, Arnaud te nemen zoals hij is en niet te lang stil te blijven staan van wat er gebeurd is.”