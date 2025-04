Twintiger uit Kampenhout riskeert zeven jaar cel voor afpersing minderjarige meisjes met naaktfoto's: “Er is wel degelijk schuldinzicht”

De twintiger uit Kampenhout gaf toe dat hij anderhalf jaar lang naaktfoto's ontfutselde van tientallen meisjes door zich uit te geven als een leeftijdsgenoot. Eenmaal hij zijn slachtoffers zover kreeg, chanteerde hij hen om steeds verder te gaan. Speurders vonden op zijn gsm in totaal bijna 600 foto's van slachtoffers, waarvan het jongste amper tien jaar oud was. Volgens de openbare aanklager maakte de twintiger nog veel meer slachtoffers.

Advocaat Elise Galoppin pleitte voor een straf met een gedeeltelijk uitstel, maar daar wil het parket niets van weten. Het eist zeven jaar cel tegen de man. "We vinden het een zware straf, het enige wat we hopen is dat mijn cliënt de juiste hulp kan krijgen", zegt Galoppin. "Het was voor hem heel belangrijk om vandaag de burgerlijke partijen aan te spreken. Hij heeft dat aan het begin van de zitting kunnen doen en we wachten nu samen het vonnis af. Maar hij beseft dat hij het leven van zijn slachtoffers voorgoed heeft veranderd en heeft daar heel veel spijt van.”

De man uit Kampenhout pleegde als minderjarige al gelijkaardige feiten en kreeg vijf jaar geleden nog een straf met uitstel in een ander zedendossier. "Ik denk dat er weinig mensen zelf op zoek gaan naar residentiële therapie en in de gevangenis elke week therapie volgen als er geen schuldinzicht is. Er is wel degelijk schuldinzicht bij mijn cliënt, het enige wat hij hoopt is dat de feiten zich nooit meer gaan herhalen. Al is er altijd een risico op herval. De enige preventie daartegen is geen gevangenisstraf, maar de juiste begeleiding nu en in de toekomst", aldus Galoppin.