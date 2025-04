Audi opgevist uit het Kanaal: sleutel in verschillende dossiers?

Vermist na etentje

De twee broers Hilger waren al vermist sinds 2016. De politie kende de Hilgers als geldtransportovervallers. Op 8 maart 2016 zouden de broers iets gaan eten in Zaventem, maar ze zijn nadien nooit meer gezien. Het Nieuwsblad schrijft dat speurders vermoedden dat de broer waren omgebracht en in zuur zijn opgelost, maar het onderzoek zat op een dood spoor.

Nu het parket van Charleroi bevestigt dat het weldegelijk om de Audi van een van de broers Hilger gaat, is het onderzoek plots weer springlevend.

Doorbraak in moorzaak Johan Verhaeghe?

De speurders hopen dat de vondst ook een doorbraak in dossier van de Kampenhoutse drogist Johan Verhaeghe betekent. Twee maanden na de verdwijning van de broers werd Verhaeghe voor zijn huis neergeschoten.

Verhaeghe zou grote hoeveelheden zwavelzuur hebben verkocht aan de moordenaars van de Hilger-broers. Die zouden vervolgens het goedje gebruikt hebben om de lichamen van twee andere gangsters in op te lossen. Daarom zou Verhaeghe uit de weg zijn geruimd.

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

De verdwijning van de broers en de moord op Verhaeghe zou bovendien ook gelinkt zijn aan de aanslag op het NICC in augustus 2016. In het NICC lag bewijsmateriaal in de zaak rond de broers Hilger opgeslagen. Criminelen plaatsten explosieven in de vleugel waar het bewijsmateriaal lag opgeslagen. Een brand verwoestte het materiaal.

De speurders onderzoeken nu of de Audi hen op het spoor van de daders kan zetten.