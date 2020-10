Extra coronamaatregelen Sint-Pieters-Leeuw na sluiting tweede school

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw neemt extra coronamaatregelen voor alle Leeuwse scholen. Eergisteren bleek dat de Sint-Lutgardisbasisschool in Zuun dicht moest nadat leerkrachten positief testten op corona. Nu moet ook de Sint-Stevensschool in Negenmanneke minstens tot en met woensdag dicht, omdat leerkrachten er in quarantaine moeten of positief zijn getest.

De directie en een aantal leerkrachten van de Sint-Stevensschool moeten in quarantaine na contact met iemand die besmet is met corona. Minstens één van hen testte intussen ook al positief. Omdat het onmogelijk is om daardoor nog veilig onderwijs te organiseren, werd besloten de school minstens tot en met woensdag te sluiten. Gisteren moesten de 350 leerlingen van de Sint-Lutgardisschool in Zuun om diezelfde reden al thuis blijven.

Extra maatregelen

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw neemt extra coronamaatregelen, weet de onafhankelijke nieuwssite Sint-Pieters-Leeuw.eu. De belangrijkste maatregel is dat het volledige schoolteam verplicht een mondmasker moet dragen. Op dit moment is dit bij code geel en in de kleuterklassen nog niet verplicht. Contacten tussen leerkrachten van de lagere school en die van de kleuterklassen worden tot een minimum beperkt en er wordt iedereen gevraagd om in de buurt van een school zeker een mondmasker te dragen.