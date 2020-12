Fashion Forum: "Heropening behoedt ons van catastrofe"

Vandaag is het 1 december, de dag waarop de niet-essentiële winkels de deuren mogen openen. In alle winkels moet je wel een mondmasker dragen. Je moet alleen winkelen en dat mag niet langer dan een half uur duren. Wij gingen kijken bij Fashion Forum, een grote winkelwandelzaak op de grens van Liedekerke.

Van een stormloop is hier geen sprake bij Fashion Forum. Toch is Anne dolgelukkig dat ze deuren van haar zaak mag openen. “Ik ben zo blij dat de winkel terug open mag”, zegt eigenares Anne De Backer. “Nu hebben toch nog een maand om onze stock te verkopen. Het gaat sowieso een slecht jaar worden, maar we moesten opnieuw kunnen verkopen om een catastrofe te vermijden.”

Je kon de afgelopen weken wel online kledij kopen, maar dat bracht een pak werk met zich mee. Klanten zullen veilig kunnen winkel. Fashion Forum is in een ruime zaak waar het makkelijk is om afstand te houden. “In de drukke winkelstraten in Antwerpen en Brussel zal het druk zijn en zal de politie kijken er niet te veel volk loopt, maar hier moeten de mensen niet ongerust zijn”, besluit Anne.