FeliXart krijgt eervolle vermelding op Europese awards: “Erkenning voor onze vrijwilligers”

Het FeliXart museum in Drogenbos heeft hoge ogen gegooid op de EMYA’s, de European Museum of The Year Awards. Het museum kon geen hoofdprijs verzilveren, maar kreeg wel een eervolle vermelding voor de manier waarop het materieel en immaterieel erfgoed verbindt met kunst.

Tal van vrijwilligers volgden zaterdag de prijsuitreiking van de EMYA’s op een groot scherm in het FeliXart museum. Een hoofdprijs zat er niet in, maar wel een bijzondere vermelding. De jury is onder de indruk van de manier waarop het museum materieel en immaterieel erfgoed verbindt met kunst en ecologie, én daar ook de verschillende gemeenschappen bij betrekt. “Felix De Boeck, die op Europees niveau gekend was voor kunst, is nu ook internationaal bekend voor het gemeenschapsmuseum en dat is allemaal dankzij jullie”, klonk het bij de jury.

Directeur Sergio Servellón en communicatieverantwoordelijke Gudrun Dewilde van het FeliXart museum volgden de prijsuitreiking ter plaatse in Barcelona. “Deze erkenning is voor al onze vrijwilligers”, zegt Sergio Servellón. “Het museum werd op een bepaald moment door twee tot drie mensen opengehouden, en dat voor bitter weinig mensen die langskwamen. Vandaag groeit het museum en blijft het groeien. Het is geworteld in en geliefd door de gemeenschappen die ons omringen. Daar draait het uiteindelijk om.”