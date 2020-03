Flitspaal is het noorden kwijt

Opvallend zicht op de Brusselsesteenweg in Kobbegem bij Asse. Daar is een flitspaal helemaal het noorden kwijt. Hij is er momenteel de weide naast de weg aan het flitsen.

Een vijftal jaar geleden werd dat ook al eens vastgesteld maar toen bleek dat de flitspaal gewoon niet gebruikt werd. Nu is dat wel het geval. “De paal werd sindsdien wel degelijk terug rechtgezet”, zegt Fred Scrayen, woordvoerder van politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk). “Dus we vermoeden dat het stormweer van de voorbije weken hiervoor verantwoordelijk is, maar dan is hij sowieo toch nooit goed vastgezet. Ofwel heeft een of andere snoodaard er een duw tegen gegeven. Dat kan ook.”

De politie AMOW zal dit nu doorgeven aan het gewest, die een aannemer zal vragen om de flitspaal terug correct te plaatsen. Volgens Scrayen wordt de paal wel degelijk gebruikt, zij het ‘minimaal’. “Deze flitspalen dateren van het eind van vorige eeuw. Intussen zijn de aandachtspunten veranderd. We focussen voor flitscontroles liever op punten waar je een combinatie van een verkeerslichten en snelheid de veiligheid in het gedrang brengen, bijvoorbeeld aan de kerk van Asse-ter-Heide of in Mazenzele-centrum.” Volgens Scrayen is de kans groot dat de flitspalen op de Brusselsesteenweg op termijn sowieso zullen verdwijnen en plaats ruimen voor trajectcontrole.