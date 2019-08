In Brussel wordt afwisselend een bloementapijt op de Grote Markt aangelegd en een bloemenexpo georganiseerd in het Stadhuis. Dit jaar is de expo - Flowertime genoemd - aan de beurt. Meer dan 30 internationale topbloemisten zullen dit jaar het gotische gebouw. Ook op de Grote Markt zelf is er animatie.

Vanaf morgen kan je het Stadhuis bewonderen. Ook enkele floristen uit onze pakken er uit met opvallende creaties. Flowertime duurt vijf dagen, de organisatie verwacht zo'n 20.000 bezoekers.