Frank Nevens stelt eerste dichtbundel voor

In de kerk van Kokejane is gisteren "Beetje dichter" voorgesteld, de eerste dichtbundel van Frank Nevens. Frank Nevens is de man die 2 jaar geleden al in het nieuws kwam met zijn landschapskubussen, waarmee hij het landschap in de gemeente Herne extra in de kijker wide zetten.

Het is niet toevallig dat Frank Nevens een dichtbundel schrijft. "In het verleden schreef ik af en toe al een gedichtje", aldus Nevens. "Het begon met de gedichtennacht van 2014, toen ik mijn eerste gedichtje schreef. Het was nadien Bart Moeyaert die me aanspoorde om mijn gedichten echt te publiceren. Ik heb altijd pen en papier in aanslag om dingen neer te schrijven die in me opkomen."

"Beetje dichter" bevat 35 gedichten, sommige van die gedichten zijn op rijm geschreven. "De titel is niet toevallig gekozen. De bundel zit vol met laagjes. Ooit had ik het plan om een bundel te maken en dat plan kwam altijd maar dichter en dichter. Anderzijds ben ik ook nog maar een beetje dichter en evolueer ik nog altijd."

Wellicht zal het niet bij deze ene bundel blijven, want Frank heeft de schrijfmicrobe te pakken. Zo is hij al beginnen schrijven rond de landschapskubussen die hij ontwierp.

"Gewoon dichter" is uitgegeven door uitgeverij De Draak (Tollembeek) en is ook te verkrijgen in de bibliotheek van Herne.