FredenFrieda.be wil ouderen uit sociaal isolement halen

Vlaams volksvertegenwoordigers Lorin Parys (N-VA) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) lanceren FredenFrieda.be . Dat is een online platform dat eenzame ouderen linkt aan vrijwilligers. “Buddies kunnen die mensen uit hun isolement halen”, zegt Parys. "Het is een initiatief waarmee we mensen verbinden en warmte in onze samenleving brengen."

1 op de 4 ouderen in de woonzorgcentra krijgt nooit bezoek. Door het coronavirus vergroot dat isolement alleen maar. Volksvertegenwoordigers Lorin Parys en Jeremie Vaneeckhoudt willen daar verandering in brengen met FredenFrieda.be “Als vrijwilliger laat je je gegevens en specifieke interesses achter op FredenFrieda.be. Je geeft aan of je graag een virtuele Fred of Frieda wil zijn die een kaartje wil sturen en eens wil bellen of beeldbellen. Wanneer het veilig kan, kan je ook kiezen om eens op bezoek te gaan of samen op stap”, verduidelijkt Parys.

Zorginstellingen en welzijnsorganisaties kunnen op hun beurt een buddy vinden voor iemand die graag meer sociaal contact wil hebben. “Vandaag staan al verschillende bestaande organisaties klaar voor eenzame ouderen. FredenFrieda.be zoekt voor hen mee naar extra vrijwilligers. Samen wandelen, eten of praatje maken is cruciaal”, zegt Vaneeckhout. “Je hoeft niet in een woonzorgcentrum te wonen om een Fred of Frieda te krijgen. Ook mensen die thuis wonen kunnen meedoen dankzij de lokale dienstencentra en organisaties voor thuiszorg die enthousiast deelnemen.”

Een uitgebreid verslag zie je vanavond in ons nieuws op RINGtv.