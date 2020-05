Geen vestigingspremie meer voor nieuwe huisartsen

De Vlaamse regering heeft beslist om de vestigingspremie voor huisartsen af te schaffen. Die premie, goed voor 20.000 euro, diende om dokters te stimuleren om zich te vestigen in regio's met te weinig huisartsen. In onze regio is er een groot tekort. De huisartsenkringen zien de afschaffing dan ook met lede ogen aan.

Huisartsen die binnenkort afstuderen starten in het najaar met een eigen praktijk. Een aantal van hen hield in hun financieel plan rekening met de vestigingspremie van 20.000 euro. Door de afschaffing van de premie zou het kunnen dat er minder huisartsen starten in regio's die nu een tekort vertonen. Een voorbeeld is Vilvoorde. “Het is erg jammer om vast te stellen dat in deze periode waarin er wordt gezegd dat we niet gaan besparen op gezondheidszorg men eigenlijk vorige vrijdag beslist heeft om te gaan besparen op die vestigingspremie”, zegt Anja Van Huffel van de huisartsenkring Vilvoorde. “En dat terwijl we hier in de hele Vlaamse Rand met een groot tekort aan huisartsen zitten.”