Geen vuurwerk, maar wel lasershow in Brussel

Het is deze eindejaarsperiode verboden om vuurwerk af te steken in het hele land. Dat besliste het overlegcomité met de bedoeling mensen zo in hun huis te houden. Dat betekent dat ook de jaarlijke grootse vuurwerkshow van de Stad Brussel is afgelast op deze oudejaarsavond. Al heeft de Stad Brussel wel een alternatief voorzien waar je mogelijk iets van meepikt en sowieso van thuis uit kan volgen via een live stream.