Gezin na zware woningbrand: "Alles is vervangbaar, houden de moed erin"

Twee dagen na de verwoestende brand in café ’t Schippershof in Nieuwenrode, proberen uitbaters Kurt en Wendy samen met hun dochter de moed erin te houden. De brand verwoestte hun café en woonst. “We zijn alles kwijt, maar we zijn zo ontroerd door de hulp die we krijgen. We willen ons café zo snel mogelijk weer openen,” zeggen ze.

Zaterdagochtend half vijf onstond een brand op de zolder van het ongeveer honder jaar oude café aan de Vaartdijk. “Ik was het café aan het afsluiten toen mijn vrouw me belde dat er precies stenen vanop zolder naar beneden aan het vallen waren,” zegt Kurt. Toen hij boven ging kijken, zag hij één grote vlammenzee. “We zijn meteen naar beneden gevlucht.”

Al snel stond het dak in lichterlaaie en besefte het gezin dat het ook anders had kunnen aflopen. “Als mijn jonge dochter niet vervelend had gedaan die avond, lag ik niet boven te slapen,” beseft Wendy. “Ik heb het geluid alleen maar gehoord omdat ik boven in bed lag.” De schade is groot, ook emotioneel. “Alle persoonlijke documenten van mijn vader die 15 jaar geleden overleden is, zijn we kwijt,” vertelt Kurt. “Maar wij zijn er heelhuids uit gekomen, de rest is bijna allemaal vervangbaar.”

De ongeziene solidariteitsgolf is een hart onder de riem voor het getroffen gezin. “Daar zijn we enorm dankbaar voor. Het is ongelofelijk wat vrienden, familie en buren voor ons hebben gedaan. Op een halve dag was er een ganse garderobe aan kleren verzameld. En er staan ook al twee collectebussen in café van vrienden in Humbeek en Beigem.”

Intussen blijft het gezin niet bij de pakken zitten. “De eigenaar van het gebouw ziet het zitten om hier opnieuw een café uit te baten na de wederopbouw. Daar zin we dankbaar voor.” Volgens Kurt en Wendy zal de wederopbouw een half jaar tot een jaar duren. “Maar eens het zover is, organiseren we een groot feest om iedereen te bedanken voor alle steun. Onze dank is enorm.”