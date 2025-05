Intradura zoekt samen met Otto-Jan Ham 2000 gezinnen om minder voedsel te verspillen: "Eten verspillen? Da’s niet wat we willen!"

Uit onderzoek van OVAM blijkt dat we in Vlaanderen 62,5 kg eetbaar voedsel per huishouden per jaar weggooien, zo’n €417 ofwel 3 winkelkarren.

"We doen om de twee jaar een sorteeranalyse en daar blijkt dat in de restafvalzak tot 18% eten zit. Zelfs soms niet uitgepakt. En voedselverlies, daar willen wij heel graag iets aan doen. In de maand oktober gaan wij daar dan ook mee aan de slag. We gaan eigenlijk een hele maand werken rond voedselverspilling", zegt Inge D’Hoe van Intradura.

En voor die campagne rekent Intradura op een bekend gezicht. Otto-Jan Ham moest niet lang twijfelen. "Omdat ik mezelf ook wel eens schuldig maak aan voedselverspilling. Je wordt wel vaker gevraagd voor dit soort dingen, maar hier dacht ik: amai daar kan ik nog wel iets uithalen voor mezelf’”, zegt Ham.

Tips en Tricks

"We gaan jou eerst een weekje laten meten om te kijken wat je allemaal weggooit. Dan ga je een aantal opdrachten krijgen, tips en tricks, die je dan kan toepassen om dan eind oktober opnieuw te meten. Zo kan je direct de impact zien van kleine aanpassingen. Je zal ze ook voelen in je portefeuille", legt D’Hoe uit.

Ook Avansa Halle-Vilvoorde wil zich inzetten via workshops over onder meer koken met restjes. "Vanuit Avansa zetten wij sterk in op het verbinden en versterken van mensen. Eén van de zaken die we doen zijn workshops aanbieden in de regio Halle-Vilvoorde. Wij vonden het een ongelooflijke opportuniteit om samen te werken met Intradura rond dit thema", zegt Ellen Van Praet van Avansa Halle-Vilvoorde.

2.000 gezinnen

Intradura zoekt 2.000 gezinnen die mee op de kar springen. Samen met hen hoopt de afvalintercommunale dat er tot 60% minder eetbare producten in de vuilbak belanden. "Als intercommunale moet je niet alleen bezig zijn met de afvalophaling, maar ook met afval voorkomen. 't is zonde om 417 euro per jaar weg te gooien, dus ik denk dat dat zeker een goeie drijfveer is om mee te doen met onze actie", zegt D’Hoe.