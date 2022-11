Gft-container van Incovo werpt vruchten af: “Tot een kwart minder restafval”

Begin dit jaar voerde Incovo in de Vilvoorde, Zemst, Machelen, Meise en Londerzeel de gft-container. Daarmee wou de intercommunale dat er minder keukenafval in de restafvalzak belandde. 19.000 gezinnen bestelden meteen bij de start een container. Het succes van de gft-container blijkt nu ook uit de afvalcijfers. Gemiddeld geven inwoners een kwart minder restafval mee.

De hoeveelheid afval dat wordt meegegeven in de duurdere groene restafvalzak is in vergelijking met vorig jaar sterk gedaald. Volgens intercommunale Incovo een rechtstreeks gevolg van de invoering van de gft-container. Die daling is het spectaculairst in Zemst, waar maar liefst een derde van het restafval is weggevallen. “Vilvoorde en Machelen kennen iets hogere afvalcijfers dan de meer landelijke gemeenten, maar ook bij hen is er een hele grote stap voorwaarts gezet. We verwachten zelfs dat in de komende maanden deze resultaten nog beter worden. Tot vandaag blijven inwoners bijkomende gft-containers bestellen, waarschijnlijk na enthousiaste reacties van buren,” weet Eddy Vranckaert van Incovo.

De daling van het restafval heeft ook positieve gevolgen voor de portefeuille van de inwoners. Ondanks de aanpassing van het formaat van de zakken, zijn de kosten voor restafval voor de gemiddelde inwoner van een Incovo gemeente in de voorbije twee jaar met 14 % gedaald. Uitgedrukt per jaar is dat meer dan 5 euro per gezinslid. “Onze voorspellingen zijn dus uitgekomen. De nieuwe pmd-zak en de gft-container hebben geleid tot betere milieuresultaten, een verbeterde dienstverlening, minder CO2 uitstoot en minder kosten voor restafvalzakken”, besluit Vranckaert.