Er is voortaan gratis internet in de sporthallen van Grimbergen. De gemeente zet daarmee een nieuwe stap in het digitaliseren. Al wie een sporthal bezoekt, kan er gratis op de wifi.

Gratis internet in alle Grimbergse sportzalen: "In deze tijden bijna een must"

“Wifi in de sporthallen is in deze tijden voor sportclubs bijna een must. Heel wat praktische zaken worden digitaal geregeld via een app of digitale toepassing. Aanwezigheden registreren, last-minute informatie delen via een Facebookgroep of applicatie, scores van wedstrijden ingeven,… dat is eenvoudiger vanop een toegankelijk wifi-netwerk,” aldus schepen van Sport Jelle De Wilde (cd&v).

Via een wachtwoord dat wordt opgehangen in de zalen, surf je snel en veilig voor en na het sporten. “Dit nieuwe netwerk zal ook gebruikt worden door de eigen medewerkers, die nu allemaal zijn uitgerust met een tablet voor de planning en opvolging van hun taken. Dat komt de dienstverlening alleen maar ten goede,” besluit schepen van Digitalisering en Communicatie Philip Roosen (N-VA).