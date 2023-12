Grimbergen maakt zich op voor 34ste editie Kerstmarkt

Grimbergen maakt zich op voor de 34e editie van de kerstmarkt, één van de grootste in onze regio. Die begint morgen. Het centrum van de gemeente staat dan ook al vol houten chalets waarin lokale verenigingen en organisaties hun intrek zullen nemen. Zij bieden de bezoekers drie dagen feestelijke hapjes en drankjes aan. Er is ook plaats voor muziek en animatie en natuurlijk doet ook de Kerstman zijn intrede. En Grimbergen doet er ook alles aan om er een propere kerstmarkt van te maken.

Het is nog rustig in en om de abdij van Grimbergen en de basiliek. De luiken van de chalets zijn nog gesloten, maar vanaf morgenavond zes uur barst het feest hier los. Een beproefd recept verander je niet zomaar, dus gaat de kerstmarkt verder op het elan van de voorbije 33 jaar, al worden bezoekers ook verrast. “Eén van de nieuwigheden is de vuuract op vrijdag, op zaterdag komt dan de Kerstman langs en op zondag is er om 19u de Sterrenworp”, zo licht Evelyn Elpers van de organisatie een tipje van de sluier.

Centraal op de kerstmarkt staan lokale verenigingen. “Zij bemannen de 76 standjes en tonen verschillende ambachten, hebbedingetjes en zorgen voor lekkers,” aldus Elpers. De gemeente staat in voor de netheid op de kerstmarkt. Deze editie wordt een bijzonder propere editie, klinkt het. “Voor het tweede jaar op rij zetten we in op herbruikbaar cateringmateriaal, zowel voor drank als eten,” klinkt het.

Het volledige programma van de kerstmarkt vind je op de website van de gemeente Grimbergen.