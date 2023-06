Grimbergen wil onderzoek naar vele aanvaringen van boten tegen bruggen

De gemeente Grimbergen stelt zich vragen bij het aantal scheepsongevallen van de jongste tijd op het Zeekanaal. Eind december voer een schip tegen de Europabrug in Vilvoorde, een paar dagen later vond een aanvaring tegen de Budabrug plaats, begin mei was de Ringbrug in Tisselt aan de beurt en gisteren kreeg de kanaalbrug van Humbeek Sas een stevige beuk. Grimbergen dringt bij de Vlaamse Waterweg aan op een onderzoek.

Een vrachtschip ramde gisteren de brug van Humbeek Sas, waardoor het wegdek van de hefbrug vier meter opschoof. Er was tijdelijk ook een stroomonderbreking in de buurt. Intussen is duidelijk dat de herstellingswerken aan de brug een project van lange adem wordt. De brug moet uit de hengsels gehaald worden en in een depot gerenoveerd worden.

“Telkens lagen menselijke fouten aan de basis van de aanvaringen,” stelt burgemeester van Grimberen Bart Laeremans (Vernieuwing). “Gaat het om een toevallige reeks van aanvaringen of om roekeloos vaargedrag? Of kregen de schippers verkeerde signalen? In 2019 werd de Humbeek Sasbrug ook al eens geramd. Toen was dat het gevolg van een onachtzaamheid van de Vlaamse Waterweg,” vervolgt Laeremans. Het gemeentebestuur van Grimbergen dringt aan bij de Vlaamse Waterweg om te onderzoeken wat het mogelijke verband is tussen de aanvaringen en hoe ze voorkomen kunnen worden.

Omleidingen

Intussen is er om een omleiding voor gemotoriseerd verkeer voorzien. Het vrachtverkeer kan via Mechelen-Zuid (E19). Het gewone lokale verkeer moet omrijden via Zemst-Laar en Hombeek of via de Verbrande Brug. “Eens de werken aan de Oostvaartdijk in Oxdonk rond 7 juli afgelopen zijn, is er opnieuw een normale verbinding mogelijk tussen Humbeek en Kapelle-op-den-Bos.”

“Intussen wordt gezocht naar een oplossing voor fietsers en voetgangers. Net zoals vier jaar geleden wil de Vlaamse Waterweg opnieuw een veerpont of overzetboot voorzien. Ook wijzelf vanuit de gemeente zijn mee op zoek”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA).

Hinderpremie

Intussen vraagt ondernemersorganisatie Unizo duidelijke communicatie, circulatiemaatregelen en een hinderpremie voor de getroffen handelaars. "De economische gevolgen voor de handelaars en ondernemers in de buurt is duidelijk. We willen dan ook dat zij met een persoonlijk klantencontact aanspraak kunnen maken op de Vlaamse hinderpremie," zegt directeur van Unizo Vlaams-Brabant Elke Tielemans. "En we dringen erop aan om de onmiddellijke omgeving rond de beschadigde brug alfs werfzone in te geven in GIPOD."

Ondanks het zware ongeval gaan de geplande Humbeekse Kanaalfeesten dit weekend gewoon door.