Grimbergse woonwijk kreunt onder sluipverkeer

Buurtbewoners van de Rijkenhoekstraat in Grimbergen zijn het sluip- en zwaar verkeer naar aanleiding van de grote werken in de Wolvertemsesteenweg kotsbeu. Ze organiseren in afwachting van verkeersremmende maatregelen een parkeeractie. Zo willen ze vermijden dat de voetpaden in de smalle straat worden stuk gereden.

Nu in Grimbergen de Wolvertemsesteenweg opengebroken is voor bijna twee jaar, kreunt het centrum van Grimbergen onder de verkeersdrukte. “Bij de planning van de werken is duidelijk te weinig rekening gehouden met de druk op kleine straten en werd ook niet voldoende ingezet op het bewegwijzeren van de officiële omleidingen”, zegt Luc Mertens namens boze buurtbewoners. “Het verkeer dat ooit zelfs op de brede Wolvertemsesteenweg voor dagelijkse files zorgde, rijdt nu via de niet officiële omleidingsweg ‘Rijkenhoekstraat’. Deze straat van nauwelijks vijf meter breed kan al dat verkeer niet slikken.”

Parkeeractie

De buurt vraagt politiecontroles op de tonnenmaat en wil ook snelheidsremmende maatregelen, zoals bloembakken. In afwachting van echte oplossingen zijn de buren ten einde raad gestart met een parkeeractie om nu alvast te zorgen dat er niet meer over voetpaden gereden kan worden, maar ook om de snelheid van het massale verkeer te temperen.

Overleg

“Er is volgende week dinsdag digitaal overleg met de buurt voorzien”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “De Rijkenhoekstraat is geen officiële omleidingsweg, maar krijgt inderdaad heel wat verkeer te slikken van automobilisten en vrachtwagenbestuurders die de langere omleiding niet willen volgen. De parkeeractie vind ik wel onveilig. Ik laat nu door de technische dienst onderzoeken of we de geparkeerde auto’s er kunnen vervangen door bloembakken voor een veiligere doorgang voor fietsers. Dat zal gebeuren na de Kerstvakantie wanneer de diensten opnieuw aan het werk zijn.”