Tennisster Alison Van Uytvanck, met roots in Grimbergen, timmert volop aan haar comeback. Dat doet ze in Erembodegem, waar ze sinds kort een fitnesszaak uitbaat met haar partner. Van Uytvanck geraakte ruim een jaar geleden zwaar geblesseerd. Na een lange revalidatie kijkt ze nu opnieuw in de richting van de grote toernooien. Zo wil ze binnenkort graag deelnemen aan Roland Garros.