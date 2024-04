Den Diepen Boomgaard opent nieuwe vleugel, tweede deel renovatie volgt: "Financieel een grote uitdaging"

Het woonhuis van Den Diepen Boomgaard is de voorbije jaren afgebroken en gerenoveerd, er is een nieuwe grootkeuken én een café, waar de buurt en klanten elkaar op een laagdrempelige manier moeten kunnen ontmoeten. “Het gebouw was op, de schuur was echt rot en aan vervanging toe”, zegt algemeen directeur Sara Heyvaert. “In 2014 werkten hier een twintigtal medewerkers, vandaag zijn we met 66 medewerkers. Het gebouw was gewoon ook niet meer conform om aan alle wetgeving te voldoen.”

In Den Diepen Boomgaard krijgen mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt de kans om te groeien. “Dat zijn mensen met een fysiek probleem of psychisch kwetsbaar zijn”, zegt arbeidscoach Saar Van Riet. “Ze werken heel traag, heel gedetailleerd of hebben moeite om hun focus te behouden.”

Ook de boomgaard werd onder handen genomen. Zo is die onder andere rolstoeltoegankelijk geworden. “In het midden van de boomgaard staat een serre die we gaan verhuren voor bedrijven die hier in het groen kunnen vergaderen of teambuildings organiseren”, zegt Heyvaert. “Na de uren gaan we die accommodatie ten dienste stellen van lokale verenigingen en bedrijven.”

De renovatie van de tweede vleugel volgt snel, alleen is er één klein probleem: door de inflatie en de corona- en de energiecrisis bedraagt de meerkost intussen al bijna veertig procent. “Er staat ons een hele uitdaging te wachten om dat geld te vinden. De werken stilleggen is geen optie. Van kleine, sociale acties tot structurele sponsoring van bedrijven, alle hulp is welkom”, aldus Heyvaert.