Politie vat twee dieven die spullen uit auto’s stelen: “Oproep aan eigenaars om zich te melden”

De lokale politie van de zone Vilvoorde-Machelen kon in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 mei twee daders op heterdaad betrappen, die aan het inbreken waren voertuigen. “Onze ploeg had een beschrijving van het duo en kon hen vatten in de Amazonelaan, in een wijk in Koningslo, vlakbij de grens met Strombeek-Bever (Grimbergen)”, zegt woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone Vilvoorde-Machelen. “Het duo kon geen verklaring geven voor een reeks gestolen spullen die ze op zich hadden. Ze werden meegenomen voor verhoor. Het gaat om een meerderjarige en een minderjarige die illegaal in het land verblijven. We hebben de foto’s van enkele gestolen spullen op onze Facebook-pagina geplaatst. Inmiddels kon één eigenaar worden teruggevonden.”

Omdat het duo ook in aanmerking komt voor vijf diefstallen uit wagens in Grimbergen, werden de verdachten vervolgens overgebracht naar het politiecommissariaat in Grimbergen. De politie nam er foto’s van de gestolen spullen en doet nu een oproep aan eigenaars om zich te melden en om klacht neer te leggen. Eigenaars die hun spullen willen recupereren, moeten wel aantonen dat ze effectief eigenaar zijn. Dat kunnen ze door het tonen van een foto of aankoopfactuur. De lijst van de gestolen spullen is aanzienlijk. Het gaat onder andere om een digitaal fototoestel, een draagbare geluidsbox, flesjes parfum, een reiskoffer, horloge, zonnebrillen, een verrekijker, zaklampen, een trouwring, paraplu, smartphone, enzomeer.