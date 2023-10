Gsm’en achter stuur? Bestuurders riskeren rijbewijs meteen 15 dagen te verliezen

Bestuurders die in Halle-Vilvoorde betrapt wordt met de gsm achter het stuur, riskeren voortaan hun rijbewijs meteen voor 15 dagen te verliezen. Het parket van Halle-Vilvoorde verstrengt de bestraffing omdat het aantal inbreuken te hoog blijft. “De maatregel is hard nodig als we de verkeerskiller klein willen krijgen” zegt Carol Vercarre, waarnemend procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde.

Volgens Vias institute is naar schatting 8% van de dodelijke ongevallen gelinkt aan het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. Vertaald naar slachtoffers gaat het ongeveer om vijftig doden en zo’n 4.500 gewonden per jaar. Het parket Halle-Vilvoorde organiseerde eerder al samen met de lokale politie acties om bestuurders te overtuigen om afleiding in het verkeer tot een minimum te beperken, en dit via de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 8 dagen. Maar dat wordt voortaan strenger bestraft.

“In onze regio kunnen bestuurders voortaan hun rijbewijs meteen voor 15 dagen verliezen”, zegt Carol Vercarre, waarnemend procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde. “Bestuurders staan nog onvoldoende stil bij het gevaar van gsm-gebruik achter het stuur. Vijftig verkeersdoden per jaar door onrechtmatig gsm-gebruik achter het stuur is té veel. Deze maatregel is hard nodig als we deze ‘verkeerskiller’ willen klein krijgen.”

De maatregel geldt het hele jaar door. "En dus niet alleen meer bij specifieke controleacties”, zegt Vercarre. “Het is alvast een zichtbare en voelbare stap voor de overtreder, die hopelijk zal leiden tot een gedragswijziging bij de weggebruiker.” De bestuurders van wie de rijbewijzen worden ingetrokken zullen zich nadien moeten verantwoorden voor de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde. Zij riskeren geldboetes tot 4.000 euro en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar.