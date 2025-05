Er is heel wat te doen dit weekend, maar het grootste feest is misschien wel zondag. Dan is het Moederdag en worden alle mama's gevierd. En daar kijken de allerjongsten misschien wel het meest naar uit, want zoals de traditie het wil, gaan zij vandaag naar huis met een zelf geknutseld kadootje voor hun mama. Wij trokken naar blije gezichtjes in basisschool De Knipoog in Vilvoorde.