Haar fitnesszaak mag nog niet open, dus laat Petra klanten sporten in haar tuin

Sinds gisteren zijn de maatregelen om buiten te sporten versoepeld. Heel wat sportclubs starten daarom in een aangepaste vorm hun trainingen opnieuw op. Fitnesscentra moeten de deuren nog gesloten houden. Petra Schoonjans van Studio Q in Sint-Pieters-Leeuw laat haar klanten daarom sporten in haar tuin.



Midden maart moest de fitnesszaak van Petra Schoonjans net als duizenden andere zaken de deuren sluiten. Ze postte in de weken nadien heel wat oefeningen op sociale media zodat haar klanten fit konden blijven. “In het begin deden ze dat, maar het werd voor velen toch wat saai. De zin was weg. Van zodra we groen licht kregen, hebben we meteen initiatief genomen om de lessen in onze tuin door te laten gaan”, zegt Petra Schoonjans.

De fitnessinstructeur merkte dat haar klanten nood hadden aan de sessies. “Het is ook handig om de periode tot 8 juni te overbruggen, het moment dat we hopelijk wel mogen openen. In de fitnesszaak zijn alle maatregelen getroffen”, aldus Schoonjans. “Er werden schermen geplaatst, handgel voorzien en pijlen op de grond aangeduid. Bovendien werken we uitsluitend op afspraak, daar hebben we dus ervaring mee.”

De klanten zijn maar wat blij dat ze opnieuw buiten kunnen sporten. “Negen weken binnen aan een bureau zitten en heel veel uren gewerkt, dat voel je. Wij waren aangewezen om buiten te gaan wandelen of fietsen, maar dat is niet hetzelfde. De motivatie was soms zoek”, zegt de ene klant. Een tweede bevestigt. “En de coronakilo's heb ik ook gevoeld. Het is tijd dat ze voor de zomer allemaal terug weg gaan.”