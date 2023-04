Half miljoen euro voor renovatie stadion Diegem Sport

De gemeente Machelen trekt een half miljoen euro uit voor de renovatie van het stadion van Diegem Sport. De voetbalclub zal daarom volgend seizoen de thuiswedstrijden tot aan de winterstop afwerken in het recent heraangelegde oefencomplex Calenberg.

De renovatie moet de levensduurte van het sportcomplex met tien jaar verlengen en is voornamelijk gericht op veiligheid, hygiëne en het verlagen van de energiekosten. “Alle kleedkamers, sanitair en lichten worden vernieuwd, het schrijnwerk binnen en buiten wordt vervangen en er komt nieuwe ventilatie”, zegt schepen van Sport Mohamed Aykachouh. “Verder worden alle asbesthoudende materialen verwijderd, wordt de technische ruimte gecompartimenteerd en de dakbedekking vervangen.”

De aannemer is aangesteld, de werken zullen in mei van start gaan. De drie courante gebruikers van het sportcomplex, Diegem Sport, de Kabuisvissers en Superprestige, krijgen tegen december van dit jaar een volledig vernieuwd complex ter beschikking. “Uiteraard houden we rekening met het comfort en algemene beleving van de gebruikers”, besluit burgemeester Jean-Pierre De Groef.