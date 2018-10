Hecht Herne plaatst weer kubus

Hecht Herne is een soort lokaal denkplatform voor positieve initiatieven die het gemeentelijke groepsgevoel moeten versterken en de Hernenaren inspireren. Na eerdere bouwsels in Herne, Herfelingen en Kokjeane werd door de creatievelingen nu een vierde en laatste landschapskubus geplaatst in Sint-Pieters-Kapelle: een kubus waar je, volgens de vrijwilligers, “door kijkt als bij een verrekijker en waarin je een hartvorm ziet verschijnen”.

De kubus werd op één dag opgebouwd met vooraf gezaagde en genummerde onderdelen. Hecht Herne zint na deze laatste kubus op nieuwe projecten om de Pajotse gemeente naar een hoger niveau te tillen.