Herinrichting Bergensesteenweg zal zes jaar duren

In oktober start de langverwachte herinrichting van de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De drukke verkeersader wordt over een afstand van 2,5 kilometer volledig vernieuwd. Bedoeling is de steenweg veiliger en overzichtelijker te maken en het verkeer beter te laten doorstromen. Er wordt gewerkt in acht fases van telkens negen maanden. De werken zouden op die manier tot eind 2026 duren.

Al vele jaren wordt er gesproken over de herinrichting van de Bergensesteenweg, maar in oktober is het zover. In de eerste fase wordt er gewerkt aan de kruispunten van de Bergensesteenweg met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan. Het is de bedoeling de kruispunten overzichtelijker en compacter te maken. “We maken de steenweg klaar voor de toekomst met eenvoudigere en veilige kruispunten voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en de auto”, zegt Leeuws schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). “Acht fasen van elk negen maanden scheiden ons van een nieuwe steenweg. Het duurt lang en het zal hinder veroorzaken, maar stilstaan is nog minder een optie.”

Dat de werken zo’n zes jaar zullen duren, heeft volgens Desmeth ook te maken met het feit dat alles onder de grond ook moet vernieuwd worden. De nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit zijn al zo’n eeuw oud en volgens Sint-Pieters-Leeuw dringend aan vervanging toe. Midden september krijgen de Leeuwenaren meer informatie over de eerste fase van de werken.