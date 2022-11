Herne krijgt maar liefst 600.000 euro voor ontharding en inrichting Markevalleisite

De gemeente Herne krijgt van Vlaanderen een subsidie van maar liefst 600.000 euro voor de ontharding en inrichting van de Markevalleisite. De site was de voorbije jaren een hotspot van vandalisme en krakers, maar het grijze beton maakt straks plaats voor een groene omgeving. De subsidies komen er door de Blue Deal, het plan van de Vlaamse regering in de strijd tegen droogte en waterschaarste.

In 2019 kocht de gemeente Herne de leegstaande site van de school De Markevallei. De site neemt een centrale plaats in in de herinrichting van het dorpscentrum die Herne voor ogen heeft. “Via de site kan het achterliggende landschap door middel van ontharding als een groene vinger doorgetrokken worden tot in het centrum van de gemeente”, zegt burgemeester Kris Poelaert. “Naast ontharding en vergroening willen we ook maatregelen nemen die een gunstig effect hebben op de overstromingsgevoeligheid van het dorpscentrum.”

In totaal zal 7.000 vierkante meter onthard worden. Daarna wordt de site heringericht. “De site zal ingericht worden als parkzone. Verder is er een plek voorzien voor een lokaal voor de speelpleinwerking en parking”, zegt Poelaert. “Verder willen we op de plek ook water dat van de hoger gelegen percelen bufferen en infiltreren. Zo vermindert de druk op de riolering, waardoor het centrum minder overstroming wordt."

De gemeente Herne wil zo snel mogelijk starten met de afbraak van de gebouwen op de Markevalleisite. Binnen dit en twee jaar moet de herinrichting van de site starten.