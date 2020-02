Het lerarentekort in Vlaanderen is het grootst in Halle-Vilvoorde. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Per vacature voor een job in het basisonderwijs is er in onze regio slechts 1,1 werkzoekende....