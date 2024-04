Essenbekenaren kanten zich tegen afsluiting Halleweg: “We worden op een eiland gezet”

De Werkvennootschap plant een grondige make over van de A8 in Halle. Het aantal kruispunten zou daarbij gereduceerd worden van drie naar één. Het kruispunt aan de Halleweg is één van de twee die moet sneuvelen, maar dat ziet de buurt niet zitten. “Het is zowat de enige weg richting Halle, dus eigenlijk zetten ze ons op een eiland”, zegt buurtbewoner Wouter Janssens. “Hier iets verderop wordt miljoenen geïnvesteerd in een ecoduct om beestjes en natuur met elkaar te verbinden. Dat is goed, maar dan is het wel des te pijnlijker om zien dat ze hier mensen van elkaar gaan afsluiten.”

De Essenbekenaren vrezen dan ook een verkeersinfarct. Want al het verkeer zal via de Nijvelsesteenweg moeten. “Uit onze analyses blijkt dat die steenweg het verkeer wel aankan. Door de make over zal het sluipverkeer dat vandaag in de woonkernen terechtkomt op de A8 blijven”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Het onderliggend wegennet moet eigenlijk op één verzamelas terechtkomen. Daarom zijn we aan het zoeken om een stukje van de A8 te ondertunnelen en zullen die drie aansluitingen die er vandaag zijn naar één gereduceerd worden.”